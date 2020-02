Agne Aija: kus on loogika? Usaldame "lumehelbekestele" kõhklematult oma elu, aga haiguspäeva üle otsustada ei luba

Arstide arvates ei vaja lühemad haigestumised arsti sekkumist ning ära jääksid töövõimetuslehtedega seotud telefonikõned, see vähendaks perearstikeskuste koormust ja tööandjatel oleks suurem võimalus oma töötajaid distsiplineerida. Tööandjate keskliidu juht Arto Aasa nendib, et nad mõistavad perearstide muret suure koormuse üle, ent tööandjate küsimus on, kuidas nad saavad töötajaid usaldada, et nad tõesti haiged on?

Eestis kõlab iga ettepanek, mis suudaks halduskoormust vähendada ja inimestele väärtust loovateks tegevusteks ressursi lisada, igati mõistlikuna. Perearstid tõdevad, et lühiajalised haiguslehed avatakse ilma inimestega kohtumata peaasjalikult telefoni teel, kuid bürokraatiat tekitab see igal juhul. Nii sellele, kes haiguslehe avab, kui sellele, kes seda hiljem menetlema peab. Lisaks ei teki sellest tegevusest tulu, sest riiklikult on esimesed haiguspäevad tasustamata.

Haiged jäid tõesti koju