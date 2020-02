Ain Ostra: Kuidas ronida üle kartellierakondade laotud müüri? Tuleb teha valimiste JOKK-partei

Viimasel ajal on aina rohkem avaldatud mõtteid teemal, et väikeerakonnad peaksid tegema koostööd ja võimalusel ka ühinema. Nii see on, sest seadustega kinnistatud süsteem teeb praktiliselt võimatuks väikeerakonnal, mis ei kuulu parlamenti, edukalt riigikogu valimistel osalemise.

Täisnimekirja esitamine valimistele tähendaks kohe umbes 70 000 euro suuruse kautsjoni tasumist, lisaks on vaja teha kampaaniat, sest tundmatuna pole eduks lootustki isegi väga heade mõtete ja ideede olemasolul. Nagu me suurepäraselt teame, siis suured erakonnad võtavad selle raha maksumaksja taskust, sellest makstakse kautsjon ja tehakse miljonite eurode eest kampaaniat nii tänaval, raadios kui ka televisioonis. Kampaaniad tehakse võlgu, võlad tasutakse aga hilisema nelja aasta jooksul riigilt saadava rahaga.

Maksumaksjalt virutatud raha