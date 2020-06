Aivar Mäe toetajad: me oleme õnnelikud, kui ta meid õlale patsutab või kallistab

Tema juhtimise all sai teater uue hingamise, tema kabineti uks sai avatuks kõigile ja kõikides küsimustes ning muredes. Oleme püüdnud jõuda jälile, kust saab see mees energiat ja jõudu aidata ja toetada, panna tähele iga töötaja muresid või probleeme? Kust tuleb see jõud, et tegeleda meie vajadustega 24 tundi ööpäevas? Kust saab ta ise energiat, et meile nii palju anda?

Aivar Mäe on keskmisest eesti karakterist mäekõrguselt üle. Ei ole nõustumist keskpärasusega ega pinnapealsusega, ei saa millestki mööda vaadata, ei saa kedagi kõrvale jätta. Jah, me oleme üks pere ning elame kaasa siiralt ja ausalt, igaühele. See on tema isiksus. Me oleme õnnelikud ja tunneme end kindlalt, kui ta meid õlale patsutab või kallistab. Tema ainsana märkab kolleegide uut soengut või riietust ning teeb komplimente – ja teeb sellega päeva paremaks. Tema rõkkav naer ja joviaalne rõõm hoiab meie kõikide toonust üleval ka kõige halvematel hetkedel, paneb meid uskuma, et saame kõigega hakkama. Teame, et iga hetk, iga probleemiga võime talle helistada, ta leiab lahenduse.

Teisi selliseid direktoreid ja isiksusi me tegelikult rohkem ei teagi. Jah, tema mõnikord isegi arutu rõõm võib tunduda kohatuna võõrastele, aga mitte iial pole me tundnud end ahistatuna või kuidagi riivatutena. Pigem ootame tema tähelepanu. Kui see mingi põhjusel tulemata jääb, oleme mures – kas oleme ise midagi valesti teinud? Oleme sellega nii väga harjunud ja vajame seda.

Me ei saa leppida selliste süüdistuse ja laimuga. Need on puudutanud igaühte meist. Nendega on sügavalt kahjustatud meie kõikide mainet. Teater on teater ja teades Aivar Mäe käitumist, tundub see kõik, mida nimetatakse ahistamiseks, anonüümse ja pahatahtliku laimuna. Me tunneme uhkust ja oleme sügavalt siiralt tänulikud, et meil on just selline juht nagu Aivar Mäe.

Alla kirjutanud ooperisolistid, ooperiosakond, endised estoonlased: Juuli Lill, Janne Sevtsenko, Helen Lokuta, Kristel Pärtna, Heli Veskus, Rene Soom, Priit Volmer, Reigo Tamm, Jassi Zahharov, Rauno Elp, Aare Saal, Mehis Tiits, Raiko Raalik, Heldur Harry Põlda, Mart Madiste, Mart Laur, Helgi Sallo, Voldemar Kuslap, Lea Liisbet Peterson, Helen Lepalaan, Riina Pikani, Ivo Sillamaa, Tarmo Eespere, Jaanika Rand-Sirp, Karin Andrekson, Silva Valdt, Riina Airenne, Mariliis Tõnström, Taimi Lume, Janne Johanson, Kerli Laaberg, Signe Järve, Kelli Neitsov.