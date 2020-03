Aivar Sõerd: Helme helge majandusprognoos on kui muinasjutt. Ta isegi ei püüa peale laenamise midagi päästa

Nagu muinasjutus Ministeeriumi prognoos lähtub eeldusest, et pandeemia taandub mõne kuuga, massilist pankrottide lainet aitab leevendada valitsuse koostatud kriisimeetmete pakett ja suvest alates taastub normaalne majandustegevus. Järgmisel aastal on oodata juba 2,7 protsendilist majanduskasvu. Umbes nagu toreda lõpuga muinasjutus!

Siiski on sellise roosilise prognoosi juures riigi rahanduse seis üllatavalt niru. Siin võib asi olla selles, et eelarvelaekumised läksid kehvemaks juba ammu enne pandeemia puhkemist. Reservid (likviidsusreservi finantsvarad) olid ära kulutatud miinimumvaru piirini ja juba enne kriisi oli seis selline, et sadu miljoneid eurosid laenuraha oleks vaja olnud ainuüksi selleks, et aastatega kogutud töötukassa reserve taastada ja töötukassale tagastada.