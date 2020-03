Aivar Sõerd: käibemaksu laekumine on kehv, ka Hiina veebipoodide skeemitamise piiramine ei pruugi seda eriti parandada

Seni on turuosaliste sõnul levinud praktika, kus Hiina veebipoed märgivad Eestisse saadetud kauba saatelehele reaalsest hinnast tunduvalt väiksema summa või vormistavad selle kingituseks. Praegu kehtiva käibemaksuseaduse järgi saab tellija alla 22 eurot maksva saadetise kätte käibemaksuvabalt. Kui lõpptarbija ostab Hiinast kaupa ja arvel näidatakse madalamat hinda, kui on kauba tegelik väärtus, siis on võimalik tasuda riigile ka vähem käibemaksu ja osal juhtudel vältida tollimaksu. Kui postipakk on vormistatud kingituseks, ei pea käibemaksu tasuma alla 45-eurose väärtuse puhul.

Käibemaksusummad, mis turuosaliste hinnangul jäävad riigile laekumata, on uskumatult suured. Räägitakse sadadest miljonitest eurodest aastas, see ületab isegi piirikaubanduse hiilgeajal Lätti läinud summasid. Tõenäoliselt on need summad üle hinnatud. Jutt on pigem siiski kümnetest, mitte sadadest miljonitest eurodest aastas. Ent probleem on ja tekkinud kahju piisavalt suur.

Eelnõu seadusena jõustumise korral loodab rahandusministeerium saada lisamaksutulu vaid 13–16 miljonit eurot aastas. Eelnõu seletuskirjas seisab, et mõjuhinnang hõlmab otseselt 22 euro suuruse maksuvabastuse kaotamise mõju, hinnaskeemitamise lõpetamisest maksukahju vähenemist pole ministeerium hinnanud. Viidatakse, et alusandmed pole usaldusväärsed.

Seega pole hinnaskeemitamise kogukahju suurusjärk riigile teada. Aga on teada, et käibemaksu kogulaekumine on kehv. Eelmisel aastal laekus maksutulu riigieelarvesse üle ootuste, erand oli käibemaks.