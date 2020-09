Aivar Sõerd: tuleva aasta riigieelarve on üsna kole

Tänavu läheb laenuraha põhiliselt jooksvateks kuludeks ja avaliku sektori kulude kasvuks. Laenuraha kasutamisel on uute investeeringute osa tänavu mikroskoopiline, kriisileevenduse meetmeid ehk viiendik laenurahast. Tänase teadmise järgi peaks see laenuraha ka käiku minema, mitte ei jää kuhugi ootele.

Pressikonverentsil ütles rahandusminister Martin Helme, et järgmisel aastal on vaja uut laenuraha juurde 2,4 miljardit eurot, seega tulebki kahe aasta peale kokku üle viie miljardi euro.

Kuhu see laenuraha läheb? Nii nagu tänavu, nii ka järgmisel aastal põhiliselt igapäevasteks kuludeks, uusi investeeringuid on näpuotsaga. Seega 5 miljardit eurot laenuraha lihtsalt kulub kahe aastaga ära ja midagi nähtavat või tuleviku tarbeks olulist selle laenurahaga ette võtta plaanis pole.

Teede rahastuses paistab tulevat seisak, sest järgmise aasta objektidest mainiti ära vaid Tartu kahetasandiline ristmik ja 18 miljonit eurot kahe aasta investeeringuks Kärevere-Kardla maanteelõigule. Olgu märgitud, et Kärevere-Kardla teelõigu pikkus on 4 kilomeetrit. Aga teede projekteerimiseks pidi kuluma koguni 5 miljonit eurot! Põhiliselt on jutt juba töös olevate teelõikude ehituse jätkamisest. Ja see kõik on tühine osa laenumiljarditest.