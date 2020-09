Asja täpsemalt uurides selgub, et avalikkust on eksitatud. Rahandusministeeriumi majandusprognoosi andmetel on tänavu märtsist kuni augustini riik laenu kasutusele võtnud 2,86 miljardit eurot. Riigieelarve rahavoogude prognoos näitab, et see raha kulub juba tänavu ka ära. Majandusprognoosis on andmed selle kohta, et keskvalitsuse võlg kasvab tänavu nominaalselt 2,55 miljardi euro võrra.

Koroonakriisi leevendusmeetmeteks ja lisaeelarvega seotud kuludeks läheb sellest aga vaid väiksem osa, 810 miljonit eurot.

Mis saab ülejäänud rahast?