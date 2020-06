ALASTI MAAILM | Krister Paris: Helme kardetud hungveipingid ongi tõeliselt ohtlikud

Kui viimastel aastatel on tegelenud vaba diskussiooni lämmatamisega ennekõike natsid, siis ega ka black lives matter just liberaalse maailmakorra eest seisa.

„Hoidku jumal nägemast vene mässu, mõttetut ja halastamatut," kirjutas enda ajastu kohta Aleksandr Puškin. Nii ajas kui ruumis on see tähelepanek piiritu. Hirm halvab. Hirm paneb reageerima rohkem või vähem, kui optimaalne oleks. Koogutame kaasa, et mitte silma paista, või vastupidi, võitleme olukorras, kus hirmuvaba olend teeks kompromissi.

Politseiniku mõrva ohvriks langenud George Floydi saatusel saavad veel olema üsna ebameeldivad tagajärjed. Agressiivsete vitriiniloopijatega on lihtne. Ent just laiemad, rahumeelsemad kaasamõtlejad võivad anda kõige paremate kavatsustega maksahaagi liberaalsele maailmakorrale ning sõnavabadusele laiemalt.