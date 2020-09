Hommik Aljaksandravka piiripunkti Gomeli lähistel algas kui põnevusfilmis. Valgevenest Ukraina poole liikus sõiduauto BMW, vähemalt kolm reisijat pardal. Mis edasi juhtus, selgub ilmselt tõsieluteose lõpukaadrites.

Ringlevad eri versioonid. Kuid selge on see, et reisijatest kaks jõudsid üle piiri Ukrainasse, kolmas, Marõja Kalesnikava aga on praegu Valgevenes vahi all. Kõik kolm kuuluvad Valgevene opositsiooni ridadesse. Kõik kolm rööviti eile „tundmatute isikute" poolt Minskis ning olid sestsaadik kadunud.

Ametlike võimude kirjeldusel kiirendas auto järsult ning Kalesnikava „leidis end" väljaspool masinat. Äkki tõugati välja? Ukrainasse jõudnud kaks võitluskaaslast kirjeldavad aga hoopis muud.