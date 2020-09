Veel viimastel elupäevadel ütles ta oma tütretütrele: „Mu kõige tulisem soov on, et mind ei asendata enne, kui uus president on ametis."

Esimese soovi lükkas kõrvale vikatimees, viie vanadaami endaga igavikuriiki. Teist eirab peaaegu kindlasti Trump. Sest tal on võimalus muuta Ühendriikide nägu kohe päris mitmeks järgmiseks aastakümneks.