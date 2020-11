Kõlab kui paradoks? Aga mida muud arvata võidust, mille saavutamiseks on hüljatud kõik, mis seni konservatismi suureks teinud. Sellel, mis Trumpi (ning tema järgijate) tegudest välja paistab, on vähe pistmist konservatiivsete ideedega, mis on suunanud läänemaailma viimase poole sajandi jooksul. Paraku.

Ehkki Trumpi Ameerikas võib „liberaal" olla sõimusõna sünonüümiks, püsisid liberaalid ning konservatiivid viimase ajani siiski ühel lainel.