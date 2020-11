Kõikidest presidendivalimistest, mida ma oma elu jooksul olen näinud, on need kõige pingelisemad. Ajaloolased räägivad Ameerikas, et nii pingelisi valimisi pole olnud alates 1860ndatest kui Abraham Lincoln oli vastamisi lõunaosariikide kandidaatidega.

Või 1828. aastal kui presidendiks tahtsid saada Andrew Jackson ja John Quincy Adams ning need valimised olid sedavõrd räpased, et inglise keelde tuli väljend „pori loopimine” (inglise keels mudslinging), sest Adamsi poolehoidjad väitsid muuhulgas, et Jacksoni ema oli prostituut ja naine abielurikkuja.

Kas valimiste võitja selgub Ülemkohtus?



Kuidas lõunaosariikides inimeste meeleolud on ja kas võib karta vägivalla puhkemist peale lõpptulemuste avaldamist?



