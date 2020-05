ANALÜÜS ja KÜSITLUS | Martin Helme on Balti ametikaaslastest rohkem kui miljardiga maas. Miks?

Poolteist kuud tagasi, 25. märtsil, rääkis rahandusminister Martin Helme ETV Esimeses Stuudios: "Eesti riigil laenu saamiseks praegu mingit probleemi ei ole. Kui me seekord ei võta sellest rahast osa, siis me oleme ikka täiesti lollakad." Kuidas on Eestil edenenud "lollaka" staatuse vältimine võrreldes Läti ja Leeduga?