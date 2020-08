Tundub, et pärast 9. augusti võltsitud valimisi läheneb Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka valitsemisaeg lõpule. Suured meeleavaldused on hõlmanud kogu riigi ja kriitiliste sektorite töötajad alustasid üldstreiki. Aga kui Lukašenka peaks kukkuma, on Valgevenel üllatavalt tugevad võimalused üles ehitada toimiv turumajandus.

Kuidas nii? Tuleb välja, et meil on Valgevenega märksa rohkem ühist, kui teinekord arvame.