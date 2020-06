Venekeelses Põhjaranniku artiklis on kirjutatud, et koroonakriis peaks meid õpetama uutmoodi mõtlema ning inimkonna arengu uutele väljskutsetele vastama. Aga olukorrale saab vaadata ka teisest küljest - et mida koroonakriis on meile juba õpetanud. Või täpsemalt - mida see meile meelde tuletas.

Esmajärjekorras tuletas kriis meile meelde, kuidas elu võib hetkega muutuda, kui “rahumeelne aatom” reaktorist välja pääseb. Viirus tekitas tuumajaama avariiga äravahetamiseni sarnase olukorra.