Abortide keelustamise entusiastid toovad eduloona Poolat, kus abort on keelatud 1993. aastast alates (v.a. meditsiiniliste näitude puhul). Tulemuseks on see, et kui 1988. aastal oli Poolas tehtud üle 100 tuhande aborti, siis nüüd tehakse neid igal aastal sada korda vähem. Tundub justkui suur võit. Kuid reaalsus on hoopis teine.

Kas abortide keelustamine aitab päästa elusid või hoopis seab need ohtu?