Kas MRP ja selle salaprotokollide 30 aasta tagusel tühistamisel on tähendus ka tänapäeval? Kui riigiduuma omakorda selle otsuse tühistaks, kas oleks see üksnes sümboolse või märgilise tähendusega? Kas MRP hakkaks seejärel Venemaa jaoks uuesti kehtima? Kes sel juhul oleks tema lepingupartner – kas tõesti Hitler? Kuidas üldse suhelda riigiga, kes kujutab ette, et on ikka veel natsidega liidus? Kas ja mida peaks Eesti selle kõige puhul tegema? Need küsimused ei ole pelgalt retoorilised.