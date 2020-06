Eestit raputanud laupäeva õhtu on anomaalia meie pea 150 statistilises mõrvade ajastus, kus kunagi pole olnud nii vähe vägivaldsust kui täna ja see uinutabki. Ei tapa relv, vaid inimene. Ei ole vaja otsida põhjust sellest, et inimestel on legaalsed relvad, vaid tuleb otsida põhjust, miks on relvad inimestel, kellel need kuidagi olla ei tohiks.

Miks üldse oleks Eestis relva vaja?