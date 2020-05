Seetõttu on arusaamatu, miks enda mandaadi Pärnumaalt saanud EKRE esimees selle arenguvõtme vastu on. Keerab ta ju sellega selja enda valijatele.

Kuidas siis asjalood on? Kas EKRE on tõesti Pärnu arengule võimalusi pakkuva raudtee vastu, kuid jõuetusest viivad nad valitsuses ellu Isamaa ja Keskerakonna poliitikat?