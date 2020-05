Me teame, et kiire interneti saadavus igas Eestimaa soos on müüt, jäägu internetipõhise kaugtöö võimaluste reklaamidest mistahes mulje. Mõnes piirkonnas piisab sellest, kui puud kevade tulekuga lehte lähevad ja levi kaob. See mure jälitab meid aasta-aastalt, eriti maapiirkondades. Interneti olulisus eratarbija seisukohast sai meile möödunud kuudel vägagi selgeks.