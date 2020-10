Riigikaitse ülesehitamine on kestnud pea 30 aastat. See on järjepidev protsess, mille aluseks on rahva tugev toetus, poliitiline konsensus, kaitsevaldkonnas tegutsevate inimeste professionaalsus ja pühendumus, rahaliste ressursside olemasolu ning ettenägelik kaitsepoliitiline ja sõjaline planeerimine, mis arvestab muutuva julgeolekukeskkonnaga. Kaitsevõimes ei ole oluline, vaid lisaraha. Eriti siis kui selle lisarahastuse eesmärgil ollakse valmis solvama ja kritiseerima kõiki neid, kes on Eesti riigikaitsesse panustanud. Päeva lõpuks kaitsevad riiki need samad inimesed ja ajaloost teame, et suur kaitsetahe suudab rahanappust korvata.