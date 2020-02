Andres Sutt: soovitan nüüd pensionireformi jätkata RE ja SDE eelnõuga

President tugines oma otsuses nii juba avaldatud õigusanalüüsidele kui Eesti Panga mõjuanalüüsile. On ju ka õiguskantsler viidanud riigikogus vastuvõetud seaduse ilmsetele vastuoludele põhiseadusega ja seda juba enne eelnõu lõpphääletust. President viitab oma kaalutlustes nendele samadele vastuoludele põhiseadusega, millest viimastel kuudel on palju räägitud. Küllap oleks president võtnud arvesse ka teistsuguste järeldustega analüüse, kui selliseid vaid eksisteeriks.

Ma saan aru, et koalitsioonile presidendi otsus ei meeldi. Ehkki Keskerakond peaks rõõmustama, sest nende valimislubadus oli jätkata kohustusliku II sambaga ja seista selle vabatahtlikuks tegemise vastu. Kui aga koalitsioonis kogu aeg leitakse, et kõik on nende vastu, siis ehk on aeg vaadata peeglisse ja küsida, äkki on viga meis endis?