Möödunud nädalal teatas Martin Helme, et viimase kriisi tõttu lahkus Eestist ligi sada tuhat inimest. Täna väitis Helir-Valdor Seeder, et „eelmise kriisi kõige negatiivsem tagajärg oli see, et kaotasime kümneid tuhandeid tööealisi elanikke, kes läksid välismaale ja ei tulnudki tagasi."

Mida oodata juhtidelt, kes alustavad juba kriisi algusjärgus sellise valetamisega?

