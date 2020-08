Mida lähemale jõuavad Valgevene presidendivalimised, seda enam levib nende ümber vandenõuteooriaid. See on ka loogiline, sest Aljaksandr Lukašenka 24-aastase valitsemise ajal rajatud poliitiline režiim toimib suletuse põhimõttel. Ütleme ausalt: meil pole mingit ausat infot selle kohta, mis riigis sünnib. Sõltumatud sotsioloogilised küsitlused on keelatud.

Jääbki üle uskuda Lukašenkat ennast ja tema valitsusmeelseid väljaandeid, mis räägivad presidendi suurest toetusest, või opositsiooni, kelle väitel on praeguse riigipea toetus kuskil 3% kandis.

Lukašenka ise kuulutab igal sammul, et neil valimistel otsustatakse riigi saatus: kas olla iseseisev maa või saada „Vene oligarhide” kolooniaks.