Anton Aleksejev : unustage Petserimaa. Venemaa ei anna iial tagasi tükikestki sellest

President Kersti Kaljulaid tõstatas oma aastapäevakõnes taas piirilepingu küsimuse. Ta tegi seda järsult ja mitte eriti diplomaatiliselt, ent see-eest ausalt. Tema sõnade mõte on selles, et Eestil ei lähe piirilepingut vaja vähem, kui läks omal ajal vaja Tartu rahulepingut. Vähe sellest – Kaljulaid kuulutas otse, et üks leping ei tühista ega muuda teist.

Ilmselgelt ei meeldinud riigipea sõnad kõigile. Riigikogu esimees Henn Põlluaas näiteks on ju korduvalt kutsunud üles piirileppe ratifitseerimisest loobuma ja ootama, kuni Venemaa „annab tagasi 5% Eesti territooriumist”. Kuid austatud esimees ei põhjendanud, miks ometi peaks Venemaa need territooriumid tagastama. Kas pole mitte nii, et Moskva silmis ei kehti Tartu rahuleping enam ammu?

Võime end muidugi rahustada sellega, et praegune Venemaa on Putini Venemaa. Vaat kui Putin minema läheb, siis kõik muutub ja uus Venemaa valitsus on nii demokraatlik ja läänemeelne, et annab Eestile tagasi nii Narva-taguse kui ka Petserimaa. Seletage mulle, kust tuleb selline kindlustunne.