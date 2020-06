Anu Uritam: Leida Peips ja minister Aegi illusoorne maailm

Poola kohtusüsteemis ei alanud muutused üleöö. Need algasid ajakirjanduse vahendusel rünnakutega, kus kohtunikele heideti kord ette valede lahendite tegemist, kord nende liigset seotust eelmise riigikorraga. Järk-järgult jäeti avalikkusele mulje, et lood kohtusüsteemis on lootusetult käest ära ja seda süsteemi on vaja juhtida senisest karmimate meetoditega. Poolas sai juhtiva poliitilise erakonna rünnak kohtusüsteemi vastu lõppastmes selge propagandistliku mõõtme. Valitseval võimuparteil oli vaja luua avalikkuse jaoks põhjuseid kohtusüsteemi enda kontrollile allutamiseks ja see neil õnnestus. Kas Eestis on toimumas sama?