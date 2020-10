Cohen räägib oma muljetest, mis tekkisid kahe debati ning presidendivalimiste kampaania põhjal. Ta möönab, et tegelikult on mõlemad kandidaadid juba lootusetult vanad ja nendevahelised debatid meenutasid nukusaate Muppetite show kahe vanamehe dialooge.

Viimased küsitlused näitavad Bidenile kuni kaheksaprotsendist edu. Kas neid tulemusi saab usaldada ja kas Trumpi mäng on juba läbi?



Mõlemad USA presidendikandidaadid on väga vanad mehed - Trump 74 ja Biden 77. Ehk isegi liiga vanad. Kas nende vanus paistis debattidel välja?



