Aro Velmet „elustiilihaigustest”: kas me tõesti usume, et eestlased muutusid järsku lihtsalt laisaks?

Pealkiri viitab, et suur osa haigekassa rahast läheb "elustiilihaiguste" raviks ja 80% loost hõlmavad haigekassa analüütikute arutelud sellest, kuidas inimesed peaksid tegema teistsuguseid valikuid, sõitma vähem autoga, sööma vähem soola jne.

Nii fraas "elustiilihaigused" kui ka loetletud soovitused panevad vastutuse oma tervise eest indiviidi õlgadele. Paremate toitumisvalikute tegemine on muidugi oluline, aga mitu põlvkonda rahvaterviseteadlasi on näidanud, et isiklikke valikuid tehakse kontekstis, mida kujundavad poliitilised valikud ja eriti see taristu, milles me iga päev orienteeruma peame.

Jäid lihtsalt laisaks?