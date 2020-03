Arvi Altmäe homse suure juubeli eel: kuidas Savisaare ja KGB kiuste 90% kodanikest Eesti Kongressi toetas

1989. aastal hakkasid Tallinna Ehitus- ja mehaanikatehnikumis (TEMT), praegu Tallinna Tehnikakõrgkool , ilmuma Eesti rahvusliku sõltumatuse partei ( ERSP ) teadaanded. Endine tehnikumi direktor Osvald Kukk korjas need ära, sest tekkis küsimus, kes need sellised on ja mida nad teevad? Allakirjutanu jäi teist meelt ning informatsioon ERSP kohta jätkus.