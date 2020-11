Häädemeeste valla haridus- ja sotsiaalkomisjon just arutas eelmisel nädalal oma istungil lastehoiuteenuse osutamist raske ja sügava puudega lastele. Senini on suuresti rahastatud teenust Euroopa Sotsiaalfondist, praegu on kohaliku omavalitsuse jaoks kaheaastane üleminekuperiood, et vald arendaks oma teenused välja.