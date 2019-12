AUTORIKÜLG | Eleen Änilane: kas tänapäeval on võimalik olla hea inimene?

Ärkasin nädal tagasi pohmelusega. Ei, ma ei olnud tilkagi alkoholi pruukinud – pohmeluse sain ületarbimisest, mille kutsus esile must reede.

Üks viimase aja huvitavamaid komöödiasarju, ameeriklaste loodud „Hea koht” („The good place”) esitab teooria, et inimese surma hetkel arvutatakse kokku kõikide tema tegude summa ja määratakse ta selle põhjal kas halba või heasse teispoolsusse. Sisuliselt on tegemist ilmaliku paradiisi ja põrguga. Punkte saab inimene iga väiksemagi teo eest selle järgi, kuidas need ülejäänud maailma mõjutavad. Näiteks kolleegi lohutamine annab mõned plusspunktid, kilekotist loobumine samuti, mandlipiima joomise eest seevastu saab miinuspunkte. Üsna varsti jõutakse sarjas tõdemuseni, et tänapäeva elu on läinud nii keerukaks, et selline punktisüsteem ei näita enam eriti täpselt, kas inimene on oma põhiolemuselt hea või halb.