Kummas on parem elada: Tallinnas või Tartus? Üsna mõttetu on vaielda, sest mõlemal on oma head ja vead.

Ent ühes võib kindel olla: ajakirjanikul on keerulisem kajastada Tallinna eluolu, sest 25-liikmelise pressiarmeega linnavalitsuselt tuleb vastuseid lausa tangidega välja kangutada. Täiesti lootusetu unistus on helistada otse ametnikule – lauatelefonid paistavad olevat lihtsalt dekoratsioonid.

Töötasin poolteist aastat ajakirjanikuna Tartus. Linnaametnikelt sai peaaegu alati vastuse kõigest mõne tunniga. Eks asi olenes teema keerukusest, aga ametnikud vastasid pigem tõrkumata ja pressiesindaja kaasati suhtlusse harva. Peale selle jagas linn ajakirjanikele väikseid vihikuformaadis telefoniraamatuid, kus kõikide ametnike telefoninumbrid sees.