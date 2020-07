Nii kodumaised kui ka välismaised liiklusspetsialistid, nii politsei- ja piirivalveamet (PPA) kui ka maanteeamet rõhutavad, et Eesti liikluse kõige põletavam probleem on liigne kiirus. Hiljutised juhtumid kinnitavad, et tegu pole pseudoprobleemiga – 200 km/h kiiruse piirimail liikuvaid sõidukeid on uudistesse jõudnud mitu, neist ühe juht kihutas eriti traagiliste tagajärgedega.

Kiiruseületamiste statistikas on 200 km/h juhtumid siiski erandlikud. Milline on tavaline kiiruseületamine? Miks ma väidan, et nende vaos hoidmise praegune strateegia ei tööta nii, nagu vaja? Kuidas saaks paremini?