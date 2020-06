AUTORIKÜLG | Joosep Tiks: värsked majad ja rajoonid küll kerkivad, kuid ka uus saab olla kole

Kui muudes valdkondades ei sobi „Nii on alati olnud” argumendiks, siis linnaruumis on see kui imperatiiv. Ja keegi ei ehita kollast Selverit keset Raekoja platsi, ei sobi ju. Vanalinnal on alati olnud oma ilme ja nii jääb. Hea küll, mööndustega: 1920-ndatel valminud kõrge ja terava viilkatusega Jegorovi maja ei häiri Raekoja platsil kedagi. Võib-olla on harjutud. Võib-olla on unustatud või pole teada, et see maja on üle platsi naabrist raekojast 400–500 aastat noorem. Aga ta on Raekoja platsi täisväärtuslik asunik.

Uutesse majadesse kriitiliselt suhtuda on vahest isegi loomulik. Võõraga harjumine võtab aega, kuid üldiselt need suudavad sulanduda. Maakri tänava kõrghooned on saanud linna loomulikuks osaks. Ent võib ka teisiti: Viru keskus on endiselt õudusjutt linna noorematele majadele. Eks ikka selleks, et uued majad ei kasvaks samasuguseks ülepaisutatud valgeks Säästumarketiks.



2000. aastate arusaam esteetikast oli võib-olla tõesti Viru keskus, pakettaken ja telesari „Kodu keset linna” – hingetu, maitsetu, aga vähemalt remonditud. Võiks loota, et see on möödas ja Tallinn on nüüd küpsem. Ometi hiilib see mõttemall vahepeal tagasi. Lasnamäe nõlvale kohtumaja taha kerkinud valged tornelamud oleksid justkui kopeeritud nõukaaegsete Lasnamäe valgete tornide pealt. Pisut ümaramad, kuid üldiselt ei midagi uut ega maitsekat, paistavad ikka nagu vana. Aga remonditud! Kahju inimesest, kellele selles majas kalli raha eest korter müüakse. Sama hästi oleks võinud originaalsesse Lasnamäe valgesse torni kolida, korteri üle kullata ja ikka oleks raha üle jäänud.

Uus võib olla kole. Kas keegi teab, miks ehitati Tondi kasarmute taha hunnik betoonist vitriinkappe? Või oskab keegi põhjendada, miks on plaanis Kaubamaja ja Keskturu asemele ehitada veel Viru keskuseid? Hea küll, turuhoonel on ukse kohal serv taeva poole keerdu, kuid suures plaanis on jälle võetud kast, sellele pisut detailidega parfüümi piserdatud ja voilà – kopeeritud koledust kunstiks nimetatud. Tundub, nagu kerkiksid need koledad ja tohutud kaubandushooned kitsaste tänavate kõrvale üksnes selleks, et inimene pageks tänavamürast ja klaustrofoobiatundest majja meelimahendava muusikaga poemaailma.

Ent on ka häid näiteid. Jalutuskäigul Hendriksoni küürust Vabaduse väljakuni – loomulikult mu enda kodu lähistel – leiab nii mõnegi kena uue hoone.