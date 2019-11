AUTORIKÜLG | Kaarel Kressa: plastivaba eluviis on üllatavalt lihtne. Peamine, millest ilma jäin, on prügi

Tänavu läks kuidagi nii, et kehtestasin oma majapidamises kile ja muu plasti tarbimisele moratooriumi, et vaadata, kuidas see välja kukub. Nagu sageli juhtub, oli minu radikaliseerumises süüdi sotsiaalmeedia. Vabal ajal armastan lugeda teadusuudiseid või vähemalt nende pealkirju, et tunda rõõmu inimkonna teadmiste avardumise ja tehnilise progressi üle. Õnnetuseks tuleb koos selliste pealkirjadega vältimatult lugeda ka keskkonnateemalisi teateid ja need on viimasel ajal kuidagi negatiivse alatooniga. Kõige muu kõrval tilgub uudistevoogu pidevalt plastiteemalisi pilte ja uudiseid ning väga harva on neis midagi nunnut, isegi siis, kui lugu räägib loomadest. Õigemini, eriti mitte siis, kui lugu räägib loomadest, sest sel juhul on pildil mõni plastpudeleid täis vaal või plastvõrgu kägistatud hüljes.