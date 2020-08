Sel neljapäeval täitus täpselt aasta sellest, kui saabusin. Ühest küljest kummaline. Aeg on lennanud nii ebareaalselt kiiresti. Aga teisest küljest oleksin siin elanud justkui kogu oma elu, siin on mugav ja rahulik. Ühesõnaga, vahva. Ning ma ei räägi seda seetõttu, et olen külas ja tahan võõrustajat kiita. Lihtsalt mul on, millega võrrelda.

Nõnda siis – mida on ikkagi välistudengi jaoks Eestis peibutavat?