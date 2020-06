AUTORIKÜLG | Ronald Viin: langetagem maskid! Julge olla see, kes sa oled

Viimase kolme kuu jooksul on olnud suureks teemaks kaitsemaskid. Need aitasid piirata nakatumist COVID-19 viirusesse. Need olid lahutamatud kaaslased arstidele, õdedele, poemüüjatele, ajakirjanikele ja teistele eesrindel tegutsenud vapratele inimestele. Aga meie igapäevaeludes eksisteerivad ka teistlaadi maskid, mida kantakse aegade algusest, sõltumata pandeemiatest ja mille „parim enne“ on ohtlikult üle aja.

Mul oli kunagi õnn töötada kaks aastat Slovakkias IBM ISC’s, kuhu koondusid kokku erinevad rahvused ja kultuurid üle maailma. Nende seas olid nii kristlased kui ka moslemid, nii geid kui ka heterod, nii täiesti terved kui ka puuetega inimesed. Olin sinna tööle minnes tulnud üpriski suletud Eesti ühiskonnast, kus mustanahalisi tänavatel ei liikunud ning teadlikkus LGBTI-kogukonnast piirdus paari meedias kajastatud geiparaadiga.