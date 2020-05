AUTORIKÜLG | Triinu Keba: kindel soovitus meestele, kuidas kangelaseks saada

Üks meesettevõtja tunnistas mulle mõnda aega tagasi, et kui töövestlusel peaks ta valima mehe ja naise vahel, siis kindlasti langeks valik mehe kasuks. Julgesin uurida, miks. Sain väga konkreetse vastuse.

„Nad võivad olla töö mõttes samal tasemel, naisel võib isegi olla kõrgem tase ja suurem kohusetunne. Aga see naine saab millalgi emaks. Siis viibib ta töölt pikka aega eemal. Ja kui ta tagasi tuleb, hakkab pihta igasugune jama: küll jääb laps haigeks, küll on vaja tööajast minna mõnele etendusele…” Ettevõtja valiks töökohale mehe, sest tema meelest on säärased tegevused siiski naise pärusmaa.

Enamikus peredes on ikka veel lastega seotud toimetused naise pärusmaa. Ja kui mõnes peres on teistmoodi või mõni isa võtab osa lapsega seotud kohustustest enda peale, siis on ta nii tuttavate kui ka võõraste meelest ta kangelane. Ja ema? Temast on müstiliselt saanud rongaema.