Avalik kiri: vaid kodanikupalk aitaks pandeemia valutult üle elada

Koroonapandeemia on kogu maailmas selgelt näidanud vajadust püsivate meetmete järele, mis aitaksid ära hoida mitte ainult inimeste vaesumise, vaid ka taoliste ootamatute kriiside halvimad majanduslikud tagajärjed, mis võivad olla piisavalt tõsised, et kujuneda ülemaailmseks julgeolekuprobleemiks. Üheks ennetavaks meetmeks on tingimusteta põhisissetulek, mida Eestis rahvapäraselt kodanikupalgaks kutsutakse.

Kas pole mitte tegu meetmega, mis võimaldaks ettevõtetele minevad toetused lihtsalt vahele jätta ja majandust niigi elus hoida?