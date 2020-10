Kas poliitika saab tehnoloogiast võitu? Ei. Pole olemas head ega halba tehnoloogiat. On ainult mõistlikud ja emotsionaalsed otsused.

Kas operaatorid jäävad tarnijaid valides jänni? Ei. Nad kindlustasid Eestile suurepärase 3G ja 4G ning valivad ka suurepärase 5G tehnoloogia.

Kui mind valiti Eesti esinduse juhiks, teadsin, kui digitaalselt arenenud ja eesrindlik riik on Eesti. Ma tundsin uhkust panuse üle, mille Huawei on siinse 12 tegutsemisaasta jooksul andnud, et luua võimalused 2018. aastal Eesti ja Soome vahelise esimese 5G-kõne tegemiseks. Mul on selle turu jaoks suured plaanid. Ma tahan luua tingimused esimeseks 6G-kõneks ja isegi enamaks.

Eesti valitsuse sidemääruse eelnõu võtab operaatoritelt õiguse 5G tehnoloogia tarnijaid vabalt valida. Sellega keeldutakse järgmiseks 10 aastaks sadadest uutest lahendustest ja kasutusaladest, tuues põhjuseks riikliku ja küberjulgeoleku.