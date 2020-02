Betina Beškina: me mõtleme harva sellele, mis meil on, ent muretseme kogu aeg selle pärast, mida meil pole *

Kogu riiki hõlmav sotsiaalmeede köitis tähelepanu eeskätt seetõttu, et kohalikud omavalitsused, sh Tallinna linn maksavad asendushooldusteenusel ehk hooldusperes või laste- ja perekodudes kasvatavate laste toetuseks seadusest tulenevalt kehtestatud miinimumtoetust. Asendushooldusteenuse osutamiseks on raha ette nähtud nii riigi- kui ka linnaeelarvest, kuid Tallinnal on käesoleva aasta alguse seisuga 900 000 eurot kasutamata ressurssi. Tänaseks on ühiskonna kõige kaitsetumad liikmed toodud poliitilise võitluse tandrile ja näib, et nii seadustandva kui ka neljanda võimu esindajad on algse teemapüstituse sootuks unustanud.

Asendushooldusteenus on Tallinna üks kaheksateistkümnest lastele suunatud teenusest, mille rahastamine tuli kõigile kohalikele omavalitsustele riigilt üle 2018. aasta jaanuaris.