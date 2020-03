BLRT personalijuht: kaua me kannatame võõrtööliste foobia ja võõraviha all? Kui me areneda ei taha, siis tunnistagem seda ausalt

Lisaks kavatseb meie põhjanaaber lihtsustada elamisloa taotlusprotsessi neile, kes lähevad tööle usaldusväärsete tööandjate juurde, mis tähendab, et korralikult makse tasuvad ja uusi töökohti loovad ettevõtjad saavad võõrtöölisi riiki tuua lihtsustatud korras.

Selge see, et täna on palju põletavamaid teemasid. Vähesed leiavad aega, et süüvida lugudesse meie lähinaabrite tegemiste kohta, kui seal just ei räägita meie julgeolekust.

Kas me tõesti kannatame võõrtööjõu foobia, ühiskonnas külvatud hirmude, vastasseisu ja võõrviha all? Või on asi odavas populismis? Siis tuleb seda ausalt tunnistada, panna käed rüppe ja elada edasi iganenud seadusesätete järgi, unustamata aeg-ajalt avaldada meedias pilkupüüdva pealkirjaga uudiseid ebaseaduslikult piiri ületanud rikkujate kohta, kirjutab autor.

