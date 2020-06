Carri Ginter Keskerakonna suurannetusest: lapse raha oma suva järgi edasi kinkimine on keelatud

Kui see oli lapsele kingitud/antud raha, ei saa sellist käiku vist ilma kohtu loata teha. Sisuliselt oleks see siis lapse raha kinkimine. Perekonnaseaduse § 129. Kinkekeeld: Vanemad ei või lapse esindajana kinkida lapse vara. Erandina on lubatud teha tavapäraseid kinkeid kõlbelise kohustuse või viisakusreeglite järgimiseks.