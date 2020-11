Millised on esmamuljed valimispäevast Ameerika Ühendriikides?

Minu mulje on, et heitlus kandidaatide vahel on palju tasavägisem kui ameeriklased ootasid. Ameerikas valitses tänu meediale üldine ootus, et Joe Biden saab presidendivalimistel kerge võidu. Praeguseks teame (intervjuu on tehtud peale südaööd USA idaranniku aja järgi- toim.), et nii ei lähe.

