Raamatu „Läinuks ajalugu teisiti” autorid on valinud 20. sajandist mitu murrangulist sündmust, mis annavad alust „oleksile” – kujundada võimalikke alternatiivseid stsenaariume, mis sobiksid vastama küsimusele: „Mis siis, kui...?”.

Niinimetatud imet Vislal selles valikus pole, kuigi kui oletada, et sada aastat tagasi poleks Poola väed suutnud peatada Punaarmee tungi maailmajao südamesse, oleks Kesk-Euroopa ajalugu tõenäoliselt kujunenud sootuks teistsuguseks.

Varssavi lahingu olulisus ei seisnenud ainult selles, et see lõpetas Nõukogude Venemaa ja Poola sõja poolakate võiduga. Paljude ajaloolaste arvates peatas see permanentse maailmarevolutsiooni ekspordi laine, mida bolševikud pidasid tol ajal oma kõige olulisemaks missiooniks.