Võib nimetada hulka murrangulisi sündmusi, mis on pannud vähemalt Euroopa kontekstis suuri mõtlejaid kurbusega tõdema, et tavapärane elu on jäänud igaveseks minevikku.

Kes on neis sündmustes süüdi? Kui palju erineb koroonaviiruse järgne maailm koroonaeelsest?