Kui poleks USA valitsuse Huawei-vastast survet, peaksime 5G turvalisust oluliseks, kuid tehniliseks probleemiks. Euroopa on takerdunud Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelisse võimuvõitlusse. See on taust, millega arvestades Eesti valitsus kaalub Huawei välistamist. Eksperdi ja analüütikuna paneb mind selline otsus üllatuma. Poliitikale allumine ilma tõenditeta võib aga olla väga kulukas, mitte ainult operaatorile, vaid ka majandusele. Olukorra hindamiseks on vaja 5G põhimõttest hästi aru saada. Harutame selle siis lahti.

Mis on 5G? Mis teeb selle 4G-st kiiremaks?