Direktor lasteaedade lahtijätmisest: miks peetakse meid jälle teisejärgulisteks?

Samas ei ole ma nõus ebavõrdsusega. Õpetaja on õpetaja ja miks oleme me taas olukorra ees, kus lasteaiaõpetaja saab selge signaali sellest, et ta oleks justkui teisejärguline inimene, kelle tervise hoidmine ei ole nii väga oluline. Saan aru, et lasteaedade sulgemine ennetava meetmena ei ole võimalik, sest meil on inimesi, kes tõesti ei saa lapsega koju jääda või last tööle kaasa võtta. Ent leian, et tänasel päeval, kui Eesti Vabariigis on kuulutatud välja eriolukord, võiks lasteaed olla vajaduspõhine.