Edgar Kaskla koroonaviiruse tulevikust USA-s: elagu Taco Bell. Elagu Chili's. Elagu saast

Ka endine Eesti Panga juht Ardo Hansson on esitanud arvamuse, et olukord nii hull pole ning varsti veame ennast sellest majanduslikust kraavist välja.

Tubli, et Eesti ja praktiliselt kogu euroliit on tublisti teinud edusamme, avanevad poe uksed ja isegi Bundesliga kavatseb jälle meile jalkat pakkuda, tõsi küll, tühjades staadionites, aga vähemalt niigi palju! Võtab aega, et kõiki tagasi saada aga asi liigub õiges suunas, või vähemalt nii tundub.

Kuigi ei taheta sellele mõelda, on paraku aga USA suur mootor tänapäevases globaalses kapitalistlikus süsteemis ja siinjuures tuleb märkida, et olukord rahvusvahelises mõistes ei parane, kuni Ameerika saab endale majanduslikud jalad alla. Eestis võib tunduda, et asi liigub tagasi normaalsema peale, aga USA-s oleme sellest üpris kaugel.

Suremine mõjub halvasti