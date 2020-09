Edgar Savisaar: hääletasin eilsel Tallinna Linnavolikogu istungil ainsana Tallinna TV likvideerimise vastu

Kõigepealt seepärast, et saadete hajutamine eri kanalite vahel on suurem raha raiskamine kui kompaktne telekanal.

Mulle tundub ka, et Kanal 11 uudised pühapäeviti kell pool kuus ei ole kindlasti hea variant. Võrdlemisi raske on neid sealt üles leida. Linnalt on võetud võimalus suhelda suurima meediavahendi - reaaltelevisiooni - vahendusel. Veebilehtede paljusus seda ei asenda.

See, et Tallinna TVd hakati armastama ka mujal, kui Tallinnas, on ikkagi pluss, mitte miinus. Särasilmsed vaatajad Põlvas ja mujal on kindlasti Tallinna TV tehtud töö positiivsel poolel. Tallinna TV oli nähtav vabalevis - kõigile soovijaile tasuta. Oli nähtav kõigi kaabeloperaatorite kaudu. Oli nähtav VIA SAT süsteemis satelliidilt.